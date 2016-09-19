Мутко вручил российским паралимпийцам государственные награды

Министр спорта РФ Виталий Мутко наградил российских паралимпийцев государственными знаками отличия за высокие достижения на международных соревнованиях.

Торжественная церемония состоялась сегодня в государственном музее спорта. Тренерам и спортсменам также вручены благодарности президента РФ.

- Наша команда смогла очень хорошо подготовиться, и мы могли выступить хорошо. Но все в этой жизни бывает, и политика вмешалась в спорт. Я надеюсь, что IPC найдет в себе мужество и все запреты уйдут прошлое. Я надеюсь, что мы станем сильнее и будем продолжать развитие паралимпийского движения. И вы знаете, что 22 наших спортсмена превзошли мировой уровень, - сказал Мутко.

Благодарностями награждены Олеся Владыкина, Дарья Стукалова, Александра Агафонова, Александр Скалиух, Валерия Шабалина, Дмитрий Бартасинский, Наталья Гаврилюк, Юрий Лучкин, Богдан Мозговой, Эскендер Мустафаев, Ани Палян, Павел Полтавцев, Сергей Сухарев (все – плавание).

Также отмечены Людмила Васильева, Юлия Ефимова, Виктория Бойкова, Алена Евдокимова (все - фехтование на колясках), Арслан Гильмутдинов, Алексей Обыденнов (оба - велоспорт), Ирина Кальянова, Абдула Курамагомедов (оба - дзюдо), Андрей Гладков, Елена Иванова, Андрей Коптев, Алексей Лабзин, Артем Логинов, Федор Триколич, Жанна Феколина, Владислав Фролов (все - легкая атлетика).

Напомним, глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филипп Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России. ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, которая была отклонена.

