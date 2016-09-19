Макс: Ферстаппен: Гонка была испорчена из-за плохого старта

Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппе подвел итог гонке в Сингапере.

«С учетом плохого старта я думаю, что сделал все, на что мы были сегодня способны. Очень сложно преследовать другие машины. Как только вы проводите позади кого-то три или четыре круга, пытаясь обогнать, вы просто убиваете свои шины. Как только я выбирался на оперативный простор, всё было нормально, я контролировал износ. Но, к сожалению, «свободных» кругов у меня было не так много. Всё было испорчено из-за старта», - сказал Ферстаппен.

Напомним, на Гран-при Сингапура 18-летний голландец занял шестое место.

После пятнадцати этапов «королевских гонок» Макс расположился на шестой строчке личного зачета, имея в активе 129 очков.

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