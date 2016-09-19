Медведев обыграл Павича и вышел в основную сетку турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Даниил Медведев в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге нанес поражение представителю Хорватии Анте Павичу.



Встреча, прошедшая в понедельник, завершилась со счётом 6:4, 6:2.

За все время игры спортсмен из РФ 6 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. В активе Павича – 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.



Отметим, что первый соперник Медведева в основной сетке турнира станет известен позднее.