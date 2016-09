Хосеп Гвардиола выругался на журналиста после вопроса о чемпионстве

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола бурно отреагировал на вопрос журналиста о чемпионстве команды на пресс-конференции после матча с «Борнмутом» (4:0).

- Сможете ли вы в четвертом сезоне подряд привести свою команду к чемпионству? - задал вопрос журналист.

- Какого черта? – молниеносно отреагировал испанский специалист и только после паузы продолжил. – Мое счастье не зависит от того, какие титулы я собираюсь выиграть. Моя цель сейчас – быть счастливым сегодня, а завтра начать подготовку к следующему матчу. Я делаю все для того, чтобы игроки выходили и играли в полную силу. Будет ли этого достаточно для чемпионства – увидим, - заключил Гвардиола.

Journalist: Can you win the quadruple?

Pep Guardiola: What the f**k?

