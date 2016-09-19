Хосеп Гвардиола выругался на журналиста после вопроса о чемпионстве
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола бурно
отреагировал на вопрос журналиста о чемпионстве команды на пресс-конференции после
матча с «Борнмутом» (4:0).
- Сможете ли вы в четвертом сезоне подряд привести
свою команду к чемпионству? - задал вопрос журналист.
- Какого черта? – молниеносно отреагировал испанский специалист и только после паузы продолжил. – Мое счастье не зависит от того, какие титулы я собираюсь выиграть. Моя цель сейчас – быть счастливым сегодня, а завтра начать подготовку к следующему матчу. Я делаю все для того, чтобы игроки выходили и играли в полную силу. Будет ли этого достаточно для чемпионства – увидим, - заключил Гвардиола.
Journalist: Can you win the quadruple?— Bleacher Report UK (@br_uk) 19 сентября 2016 г.
Pep Guardiola: What the f**k?
[via @Sammy_Goal] #MCFCpic.twitter.com/Twrn3XbInN
Напомним, 45-летний специалист трижды подряд приводил «Баварию» к чемпионству в Германии.