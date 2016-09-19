Валерий Карпин: Макгиди - талантливый футболист, но неуравновешенный человек

Экс-тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, с кем из футболистов ему было сложнее всего работать.

- Макгиди. Не хочу употреблять грубые выражения. Говоря помягче - неуравновешенный человек. Это один из самых талантливых футболистов, с которым я работал, но один из самых тяжелых людей в человеческом, моральном плане. Посмотрите, где он сейчас? С его данными он играет в Чемпионшипе и совсем не феерит. Когда Макгиди играл в «Спартаке», все говорили, что ему не дают раскрыться — тренеры, обстановка, Россия, соседи... На самом деле он очень трудный человек. С ним пришлось тяжелее всего, - цитируют Карпина «Известия».

Напомним, что Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 годы, провел за красно-белых 72 матча и забил 11 мячей. Сейчас ирландец играет за английский «Престон Норт Энд».