На фасаде академии «Спартака» появилось граффити с изображением Федора Черенкова
Граффити с
изображением бывшего футболиста Федора Черенкова появилось на фасаде здания
академии «Спартак», которая была названа в его честь.
Высота рисунка составила 9 метров, а ширина — 8,5 метра.
Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет. Черенков провел рекордное количество матчей за «Спартак» (515). За карьеру он трижды становился чемпионом СССР, выигрывал бронзовую медаль Олимпиады-1980 и бронзу чемпионата России 1993 года. Футболист похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
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