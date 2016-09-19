Товарищеский матч Россия - Румыния может пройти в Грозном или Махачкале
Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России может провести товарищеский матч с Румынией на юге страны.
Ранее планировалось, что встреча пройдет в Казани 14 ноября. По словам министра спорта, будут учитываться погодные условия в столице Татарстана.
- Можем провести товарищеский матч с командой Румынии на юге страны: в Ростове, Краснодаре, Грозном, Махачкале, - сказал Мутко.
Ранее президент РФС сообщил, что товарищеская игра Россия - Румыния может не состояться из-за погодных условий.
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