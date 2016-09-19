В Москве пройдет конференция о киберспорте eSPORTconf Russia 2016
Организация Smile-Expo проведет отраслевое киберспортивное событие в Москве – eSPORTconf Russia.
Конференция eSPORTconf Russia 2016 позволит разобраться в сложившейся ситуации с киберспортом в России, проанализировать киберспортивный опыт зарубежных коллег, узнать, как зарабатывать на этом бизнесе, а также рассмотреть его дальнейшие перспективы на российском рынке.
Событие состоится 1 декабря 2016 года в Москве.
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