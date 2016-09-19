Валерий Карпин: Почему российские футболисты не едут в топ-чемпионаты? А почему в Европе не покупают российские автомобили?

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, почему российские футболисты не уезжают играть за границу.

- Почему в Европе не покупают российские автомобили? Если бы они стоили по €500, то, вероятно, покупали бы. То же самое происходит в футболе. Есть игроки одного уровня, но стоят они довольно больших денег. Поэтому они оказываются не востребованы в Европе. Да и сами футболисты, как правило, в Европу не особо рвутся. Потому что в России они зарабатывают в разы больше. Из-за чего это происходит? Из-за лимита. К вопросу о его вреде, - цитируют Карпина «Известия».

Ранее защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий сказал следующее: «глупо уезжать играть в Европу, если в России платят столько же денег».