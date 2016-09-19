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Кудрявцев проиграл Звереву и не вышел в основную сетку SpbOpen

Юрий Якушин
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Российский теннисист Александр Кудрявцев проиграл в финале квалификации немцу Мише Звереву (1:6, 6:3, 2:6) и не смог пробиться в основную стадию SpbOpen-2016.

Ранее еще один российский теннисист Даниил Медведев победил хорвата Анте Павича (6:4, 6:2) и вышел в основную сетку турнира.

Напомним, 19 сентября состоятся еще два матча финала квалификации. Россиянин Теймураз Габашвили сыграет с французом Александром Сидоренко, а молдованин Раду Албот – с чехом Яном Мертлем.

Матчи основной стадии начнутся также 19 сентября.

Турнир проходит с 19 по 25 сентября на кортах «СИБУР-Арены».

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