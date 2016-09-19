Кудрявцев проиграл Звереву и не вышел в основную сетку SpbOpen
Российский теннисист Александр Кудрявцев проиграл в
финале квалификации немцу Мише Звереву (1:6, 6:3, 2:6) и не смог пробиться в
основную стадию SpbOpen-2016.
Ранее еще один
российский теннисист Даниил Медведев победил хорвата Анте Павича (6:4, 6:2) и
вышел в основную сетку турнира.
Напомним, 19 сентября
состоятся еще два матча финала квалификации. Россиянин Теймураз Габашвили
сыграет с французом Александром Сидоренко, а молдованин Раду Албот – с чехом
Яном Мертлем.
Матчи основной стадии
начнутся также 19 сентября.
Турнир проходит с 19 по 25 сентября на кортах «СИБУР-Арены».
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