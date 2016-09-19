Кудрявцев проиграл Звереву и не вышел в основную сетку SpbOpen

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SpbOpen-2016. Южный сыграет с Типсаревичем, Кузнецов - с Донским и другие пары первого раунда 17 сентября состоялась жеребьевка турнира серии АТР St. Petersburg Open-2016.

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SpbOpen даст возможность зрителям в интернете смотреть матчи в формате 3D Болельщикам будет доступна возможность смотреть игры теннисного турнира St. Petersburg Open-2016 в режиме 3D-трансляции.

В Матче легенд на SpbOpen Кафельников с Мыскиной сыграют против Иванишевича и Майоли 25 сентября финальный день SpbOpen-2016 начнет матч Легенд.

Вавринка, Южный и 3D-моделирование. Почему SpbOpen вновь пройдет успешно Spb.Sovsport.ru объясняет, почему петербуржцам стоит снова идти на теннис, а всем остальным смотреть SpbOpen-2016 по телевизору.

На SpbOpen-2016 впервые будет использован Hawk-eye в 3D Исполнительный директор St.Petersburg Open Наталья Камельзон сообщила, что система Hawk-eye на турнире будет использоваться в формате 3D.

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Матчи SpbOpen-2016 покажут «Матч ТВ» и «Евроспорт» Исполнительный директор St.Petersburg Open Наталья Камельзон рассказала о подготовке к турниру.

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Wild-card для участия в SpbOpen-2016 получили Донской, Рублев и Бублик Три российских теннисиста получили wild-card для участия в основной сетке 21-го мужского теннисного турнира St.Petersburg Open.

Кузнецов и Южный сыграют на SpbOpen-2016 Стали известны участники основной сетки 21-го международного мужского теннисного турнира St.Petersburg Open, который пройдет с 19 по 25 сентября.