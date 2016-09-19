«Рейнджерс» отстранил Бартона от тренировок из-за конфликта с одноклубниками

Полузащитник «Рейнджерс» Джоуи Бартон отстранен от тренировок с основной командой из-за конфликта с одноклубниками, сообщает пресс-служба клуба.

«Тренер Марк Уорбартон и руководство клуба приняли решение отстранить Джои Бартона от тренировок на три недели. Ни одна из сторон не будет делать какие-либо заявления и давать комментарии по этому вопросу», - говорится на официальном сайте шотландского клуба.

Напомним английский футболист этим летом бесплатно перешел в «Рейнджерс» из «Бернли».

Ранее 34-летний футболист выступал в составе «Марселя», «Куинз Парк Рейнджерс», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити».

После шести туров чемпионата Шотландии команда из Глазго расположилась на пятом месте, имея в активе 9 очков. Возглавляет таблицу «Селтик» с 13-ю очками.