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Виталий Мутко: Потенциал у сборной России хороший, надо его реализовывать на Кубке мира

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Виталий Мутко оценил шансы сборной России на Кубке мира в Торонто. 

- Первая игра оставила неоднозначное впечатление, третий период особенно, была сложная концовка, - сказал Мутко. - Два периода мы играли на равных, к тому же это был немного другой хоккей. Потенциал у команды хороший - вратарь, атака, надо его реализовывать. Это была только первая игра, тяжелейший матч. Пожелаем нашим ребятам удачи в следующих матчах. 

Напомним, что сборная России потерпела поражение от Швеции в первом матче группового раунда со счетом 1:2. Следующую игру подопечные Олега Знарка проведут с командой Северной Америки U23.

Матч

Россия - Швеция - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы:

Ландеског (Карлссон, Бэкстрём), 30:41 (0:1 - бол.). Хедман (Седин Х., Хагелин), 32:52 (0:2). Овечкин (Малкин, Дацюк), 59:27 (1:2).

Место и дата

18 сентября 22:15, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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