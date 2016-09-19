Виталий Мутко: Потенциал у сборной России хороший, надо его реализовывать на Кубке мира

Министр спорта РФ Виталий Мутко оценил шансы сборной России на Кубке мира в Торонто.

- Первая игра оставила неоднозначное впечатление, третий период особенно, была сложная концовка, - сказал Мутко. - Два периода мы играли на равных, к тому же это был немного другой хоккей. Потенциал у команды хороший - вратарь, атака, надо его реализовывать. Это была только первая игра, тяжелейший матч. Пожелаем нашим ребятам удачи в следующих матчах.

Напомним, что сборная России потерпела поражение от Швеции в первом матче группового раунда со счетом 1:2. Следующую игру подопечные Олега Знарка проведут с командой Северной Америки U23.