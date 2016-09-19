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Виталий Мутко: Сложно представить, что телеправа РФПЛ будут стоить $200 млн, как предположил Газзаев

Александр Семкив
Источник:  ТАССКомментарии

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, что скоро будет принята стратегия развития российского футбола.

«Мне сложно представить, что телеправа будут стоить $200 млн в нашей стране. Цены достаточно высокие, можно взять просто пример английской премьер-лиги . Скоро будет принята стратегия развития. Революции не будет. Будет 10-12 обязательств, и люди должны будут нести ответственность. Мы должны понимать: чтобы менять экономическую ситуацию, нужно работать», - сказал Мутко ТАСС.

Ранее кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев заявил, что российский футбол может получать по 200 миллионов долларов за телеправа.

Напомним, выборы в президенты РФС состоятся 24 сентября.

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