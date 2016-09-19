Александр Кожевников: Знарок должен был больше доверять Шипачеву и Дадонову

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о поражении сборной России в матче со сборной Швеции на Кубке мира (1:2).

- Олег Знарок должен решать, какие изменения надо делать в команде, чтобы она заиграла. Но, кроме Бобровского, ни у кого игра вчера не получилась. Претензии ко многим есть, практически ко всей команде. Мне показалось, что надо было больше доверять Евгению Дадонову и Вадиму Шипачеву, их тройка создала несколько моментов, у них выход из зоны был хороший, приводит слова Кожевникова интернет-портал «Чемпионат.com».

Напомним, сборная России проиграла шведам со счетом 1:2. За скандинавов забросили Виктор Хедман и Габриель Ландеског, у россиян за несколько секунд до финальной сирены отличился Александр Овечкин. Он же сумел забросить и вторую шайбу, которую судьи не засчитали, так как заброшена она была рукой.

Турнир проходит в Торонто с 17 сентября по 2 октября. 20 сентября Россия сыграет против сборной Северной Америки, состоящей из игроков не старше 23 лет. В последнем матче группового этапа команда Олега Знарка сыграет с финнами 22 сентября.