Александр Кожевников: Знарок должен был больше доверять Шипачеву и Дадонову
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников
поделился мнением о поражении сборной России в матче со сборной Швеции на Кубке
мира (1:2).
- Олег Знарок должен
решать, какие изменения надо делать в команде, чтобы она заиграла. Но, кроме
Бобровского, ни у кого игра вчера не получилась. Претензии ко многим есть,
практически ко всей команде. Мне показалось, что надо было больше доверять Евгению
Дадонову и Вадиму Шипачеву, их тройка создала несколько моментов, у них выход
из зоны был хороший, приводит слова Кожевникова интернет-портал «Чемпионат.com».
Напомним, сборная
России проиграла шведам со счетом 1:2. За скандинавов забросили Виктор Хедман и
Габриель Ландеског, у россиян за несколько секунд до финальной сирены отличился
Александр Овечкин. Он же сумел забросить и вторую шайбу, которую судьи не
засчитали, так как заброшена она была рукой.
Турнир проходит в Торонто с 17 сентября по 2 октября. 20 сентября Россия сыграет против сборной Северной Америки, состоящей из игроков не старше 23 лет. В последнем матче группового этапа команда Олега Знарка сыграет с финнами 22 сентября.