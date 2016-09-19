Баскетболист Джереми Лин стал спонсором второй команды Vici Gaming

Американский баскетболист Джереми Лин из команды «Бруклин Нетс» стал спонсором Vici Gaming J по Dota 2.



Напомним, что в команду Vici Gaming J вошли: Сунь «Agressif» Чжэн, Ван «NoNo» Синь, Бай «rOtk» Фан, Сюй «Hym» Чжи и Лу «Fenrir» Чао. Приставка «J» названа как раз в честь Джереми Лина, которого назвали почетным «капитаном команды».



Стоит отметить, что совсем недавно форвард «Бостон Селтикс» Юнас Йеребко приобрел киберспортивную организацию Renegades. Также бывший игрок NBA Шакил О’Нил стал совладельцем киберспортивной команды NRG eSports.

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