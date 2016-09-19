Дмитрий Песков: Президент России примет сегодня паралимпийскую сборную

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением о не допуске российских спортсменов до Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«Президент примет сегодня паралимпийскую сборную команду РФ, это наши герои. Они были абсолютно незаконно не допущены до Паралимпиды в Рио. Данный факт для нас и для президента никоим образом не меняет их статуса и качество абсолютных героев, абсолютных чемпионов, что они неоднократно доказывали», - сказал Песков ТАСС.

Напомним, глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филипп Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России. ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, которая была отклонена.