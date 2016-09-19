Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия1 : 2Швеция
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев- : -Хачанов
ФутболЗенит- : -Рубин
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист- : -СКА
ХоккейЙокерит- : -Сибирь
ХоккейДинамо Минск- : -Авангард
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейСеверная Америка- : -Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ХоккейФинляндия- : -Швеция

Дмитрий Песков: Президент России примет сегодня паралимпийскую сборную

Александр Семкив
Источник:  ТАССКомментарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением о не допуске российских спортсменов до Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

«Президент примет сегодня паралимпийскую сборную команду РФ, это наши герои. Они были абсолютно незаконно не допущены до Паралимпиды в Рио. Данный факт для нас и для президента никоим образом не меняет их статуса и качество абсолютных героев, абсолютных чемпионов, что они неоднократно доказывали», - сказал Песков ТАСС.

Напомним, глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филипп Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России. ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, которая была отклонена. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мутко вручил российским паралимпийцам государственные наградыМинистр спорта РФ Виталий Мутко наградил российских паралимпийцев государственными знаками отличия за высокие достижения на международных соревнованиях.Иранский паралимпиец скончался во время велогонки в РиоНа летней Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) произошла трагедия. Скончался иранский велогонщик Бахман Голбарнежад.Мужская сборная Украины по футболу выиграла ПИ-2016Мужская сборная Украины по футболу 7x7 завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Экс-пилот «Формулы-1», потерявший в аварии обе ноги, в четвертый раз выиграл ПаралимпиадуБывший пилот «Формулы-1» итальянец Алессандро Дзанарди выиграл свое четвертое золото в шоссейных велогонках на Паралимпийских играх.Дмитрий Песков: Россия готова помочь WADA в расследовании кибератак, если такой запрос поступитПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оказать помощь WADA в расследовании кибератак.Экс-пилот Формулы-1 Дзанарди завоевал третье паралимпийское золотоВ Рио-де-Жанейро (Бразилия) продолжается летняя Паралимпиада. Золотую медаль завоевал экс-пилот Формулы-1 Алессандро Дзанарди.Александр Жуков: Главный итог Олимпиады заключается в огромном интересе к спорту во многих регионахГлава ОКР Александр Жуков на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле оценил выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.Владимир Путин: Хочу, чтобы мы абстрагировались от политической пены и просто поговорили о спортеПрезидент России Владимир Путин на встрече с президентом ОКР Александром Жуковым обсудил подготовку к Совету по физической культуре и спорту, который запланирован на октябрь.Белорус Праневич завоевал золото Паралимпиады-2016 в фехтованииБелорусский шпажист Андрей Праневич завоевал золотую медаль в фехтовании на колясках на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Дмитрий Песков: О причастности правительства России к кибератакам на WADA не может быть и речиПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решительно опроверг информацию о том, что правительство страны может быть причастно к взлому базы данных Всемирного антидопингового агентства.Сенсация! Четыре паралимпийца в Рио обогнали… победителя ОлимпиадыСенсация! Четыре паралимпийца в Рио обогнали… победителя ОлимпиадыФеноменальный результат на Паралимпийских играх-2016, заставляющий задуматься о масштабной реорганизации Игр.Джефф Монсон: США и Канада являются двумя странами, где спортсмены употребляют допинг больше всегоБоец смешанного стиля Джефф Монсон из США прокомментировал отстранение сборной России от Паралимпийских Игр в Рио-де-Жанейро.Четыре паралимпийца пробежали дистанцию 1500 м быстрее олимпийского чемпиона РиоЧетыре паралимпийских легкоатлета с нарушениями зрения пробежали дистанцию 1500 метров быстрее действующего олимпийского чемпиона Рио американца Мэттью Центровица.Путин объявил благодарность Третьяку и Знарку. И это правильно!Путин объявил благодарность Третьяку и Знарку. И это правильно!Президент России объявил благодарность за большой вклад в развитие отечественного хоккея 113 ветеранам, тренерам и функционерам.Путин объявил благодарность Знарку, Буре и Третьяку за вклад в хоккейПрезидент России Владимир Путин объявил благодарность за большой вклад в развитие отечественного хоккея главному тренеру сборной России Олегу Знарку, известным хоккеистам Павлу Буре, Игорю Ларионову и другим спортсменам, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.Владимир Лукин: Об отставке ПКР говорить преждевременноПрезидент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин сообщил, что Руководство Международного паралимпийского комитета (IPC) подчеркивает, что вопрос об отстранении российских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх 2018 года пока не стоит.Александр Жуков: МПК не устоял перед политическим давлением и прессингом западных СМИГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что Международный паралимпийский комитет пошел на поводу у западных СМИ, отстранив Россию от Игр-2016.Александр Лукашенко: Надо встряхнуть МОК. Мы не знаем, что там происходитПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике деятельность Международного олимпийского комитета.Андрей Фомочкин: Мы внесли в церемонию открытия Паралимпийских игр изюминкуПредставитель министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин считает, что российский флаг на церемонии открытия Паралимпийских игр 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро не омрачил мероприятие, а добавил в него изюминку.Андрей Фомочкин: Нисколько не жалею о своем поступкеСотрудник министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который вынес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады в Рио-де-Жанейро и впоследствии был лишен аккредитации, признался, что нисколько не жалеет о своем поступке.

Владимир Путин
Владимир Путинвсе новости
Дмитрий Песков
Дмитрий Песковвсе новости
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Cпецпредложения