Сергей Шавло: Каррера не меняет состав, который побеждает

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, почему главный тренер красно-белых Массимо Каррера не ставит в состав молодых футболистов.

- Я прекрасно понимаю, что молодежь хочет играть, но надо так же понимать и оценивать свои возможности и шансы. И к тому же надо быть готовыми к тому, что тебя могут поставить в любой момент. А не ходить и не ныть, что тебя не выпускают на поле. Пример Давыдова в этом плане весьма характерен. Съездил, получил опыт, сейчас он уже рассуждает по-другому. Он все понимает, оценивает ситуацию вполне адекватно, видимо, пересмотрел многие вещи, хотя и переживает, что пока не возвращается в главную команду. Посмотрим, может быть ему дадут время сыграть в Хабаровске на Кубок страны. Я так и сказал Денису: ты никуда не рыпайся, в аренду или еще куда-то, набери необходимые кондиции, играй, работай на тренировках, а потом уже и смотри: есть шансы на попадание в «Спартак» или надо искать варианты с арендой.

Надо прекрасно понимать, что сейчас «Спартак» выходит на другой уровень. Он во главе турнирной таблицы, команда прибавила в игре, поэтому и конкуренция за место в составе выросла. И трудно молодым футболистам, тому же Мелкадзе или Зуеву попадать в основной состав. Куда опытнее их, к примеру, Мельгарехо, но и он выходит только на замены. Тренер Каррера не меняет состав, который побеждает, поэтому доказывать свою необходимость команде придется еще сложнее, - цитирует Шавло Bobsoccer.

Напомним, что после семи туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе красно-белых 19 очков.



