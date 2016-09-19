Александр Кокорин: Интересно наблюдать за сборной, которая серьезно обновилась

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о невызове в сборную.

- Обиды не было. Было интересно наблюдать за командой, которая серьезно обновилась. Понятно, что Станиславу Черчесову нужно время на то, чтобы окончательно выстроить игру команды. Он умеет это делать. На примере «Динамо», которое не проигрывало в Лиге Европы, мы это видели. Я примерно знаю требования Черчесова, понимаю, по какой схеме он хочет играть, примерно представляю тренировочный процесс. Сложно сказать, будет ли сборная играть так же, как играло «Динамо», но думаю, что тренер будет требовать именно этого.

- Насколько плохо для нашей команды, что перед домашним чемпионатом мира команда не будет проводить официальных матчей?

- Понятно, что официальные игры имеют более напряженный характер, нежели контрольные матчи, но я не думаю, что такие игры как-то способны расслабить футболистов. Главное, чтобы таких игр было больше. Наша сборная сейчас омолаживается. Перед домашним турниром важно хорошо сыграть и понять все требования главного тренера.

- Был ли у вас какой-либо разговор с Черчесовым относительно ваших перспектив в команде?

- Мы общались со Станиславом Саламовичем, но по поводу сборной не говорили. Все слышали, что Черчесов сказал, что дороги в сборную открыты для любого игрока. В моем невызове нет ничего страшного. Буду продолжать играть и стараться доказывать, что достоин защищать цвета национальной команды. Все зависит только от меня, - сказал Кокорин ТАСС.

Напомним, Станислав Черчесов не вызвал Александра Кокорина на товарищеские матчи сборной России протии Турции (0:0) и Ганы (1:0).





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