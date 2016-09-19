Александр Кокорин: В «Барселону» готов хоть пешком идти
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о возможности переход в европейский футбольный клуб.
- Футболист Александр
Кокорин полностью реализовал свой потенциал?
- Я думаю, нет. Я
рад, что я перешел в «Зенит» и за короткий отрезок смог выиграть три
медали. В моей карьере наступил новый этап, я наслаждаюсь моментом в новой
команде. Стараюсь прислушиваться к тренерам и расти. Мне еще много чему
предстоит научиться.
- Если у вас возникнет вариант переезда в европейский клуб не
из числа грандов, вы согласитесь?
- А какой в этом смысл? Я считаю, что «Зенит» входит в число сильнейших команд Европы и переезжать в условный «Вест Бромвич» просто бессмысленно. Если и возникнет вариант в Европе, то это должен быть обязательно топ-клуб, например «Барселона». Я не раз говорил, что готов пойти в эту команду хоть пешком, в противном случае не вижу в этом смысла.
- У вас когда-нибудь были реальные предложения из Европы?
- Я уже говорил об этом. Не так давно у меня было предложение от «Арсенала», но это должна была быть аренда. Английский клуб сделал предложение «Динамо» в последний день трансферного окна, все было достаточно сумбурно, в итоге переход так и не состоялся, сказал Кокорин ТАСС.