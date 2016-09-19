Милош Раонич: Информация о медицинских препаратах, которые принимают теннисисты, должна оставаться закрытой

Канадский теннисист Милош Раонич поделился мнением о запрещенных препаратах, которые теннисисты используют в медицинских целях.

- Вопрос в связи с недавними событиями: как вы считаете, должны ли быть данные о препаратах, которые применяют другие теннисисты, закрытыми или коллеги все же должны знать о том, что именно используют коллеги?

- Думаю, эта информация все же должна оставаться закрытой. С деталями я не знаком, однако широкой публике они не должны быть доступны. Иногда есть незначительные обстоятельства, иногда – тяжелые заболевания, с которыми человек должен бороться. Важно сохранять эту информацию в тайне, - приводит слова Раонича корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Хакерская группа Fancy Bear опубликовала документы, в которых утверждается, что WADA разрешило американским спортсменам, в число которых вошли теннисистки Серена и Винус Уильямс, а также гимнастка Симоне Байлс, принимать запрещенные препараты на основе медицинских показаний.

Милош Раонич во втором круге SpbOpen-2016 встретится с победителем пары Михаил Южный (Россия) - Янко Типсаревич (Сербия). В прошлом году он стал победителем турнира, а в 2016 году посеян под вторым номером после швейцарца Стэна Вавринки.