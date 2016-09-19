Габашвили не пробился в основную сетку SpbOpen

Завершились матчи квалификационного раунда SpbOpen-2016.

Российский теннисист Теймураз Габашвили проиграл французу Александру Сидоренко (4:6, 4:6) и закончил выступления на турнире в одиночном разряде. В парном турнире он выступит вместе с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Напомним, ранее в основную стадию SpbOpen-2016 пробились молдаванин Раду Албот, немец Миша Зверев и россиянин Даниил Медведев. Матчи основного раунда начнутся 19 сентября.

Турнир проходит на кортах «СИБУР-Арены» с 19 по 25 сентября.