Габашвили не пробился в основную сетку SpbOpen
Завершились матчи квалификационного раунда SpbOpen-2016.
Российский теннисист
Теймураз Габашвили проиграл французу Александру Сидоренко (4:6, 4:6) и закончил
выступления на турнире в одиночном разряде. В парном турнире он выступит вместе с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.
Напомним, ранее в
основную стадию SpbOpen-2016 пробились
молдаванин Раду Албот, немец Миша Зверев и россиянин Даниил Медведев. Матчи основного раунда
начнутся 19 сентября.
Турнир проходит на кортах «СИБУР-Арены» с 19 по 25 сентября.
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