Клуб: Гончаренко в Уфе все устраивает, ему никто не мешает работать

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал об интересе к тренеру Виктору Гончаренко со стороны зарубежных клубов.

- Они только Лигой чемпионов могут завлечь. Мы же всерьез на пути в Лигу Европы. Гончаренко в Уфе все устраивает, ему никто не мешает работать, он может спокойно раскрывать таланты наших игроков.

- Польские СМИ пишут, что Виктор Гончаренко ездил на матч «Легии» с дортмундской «Боруссией» (0:6) в Лиге чемпионов...

- Да, он был на игре, но, подчеркну, он смотрел на «Боруссию», а не на «Легию». А вообще, приятен интерес европейских СМИ к «Уфе». Пусть и достаточно пограничный повод. Но нам приятно, - цитирует Тыртышнего «Спорт день за днем».

Сегодня в польских СМИ появилась новость, что Гончаренко - основной кандидат на пост главного тренера «Легии». В воскресенье «Легия» объявила об отставке главного тренера команды Бесника Хаси, который в июне сменил на этом посту Станислава Черчесова.