Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия1 : 2Швеция
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев- : -Хачанов
ФутболЗенит- : -Рубин
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист- : -СКА
ХоккейЙокерит- : -Сибирь
ХоккейДинамо Минск- : -Авангард
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейСеверная Америка- : -Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ХоккейФинляндия- : -Швеция

Клуб: Гончаренко в Уфе все устраивает, ему никто не мешает работать

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал об интересе к тренеру Виктору Гончаренко со стороны зарубежных клубов.

- Они только Лигой чемпионов могут завлечь. Мы же всерьез на пути в Лигу Европы. Гончаренко в Уфе все устраивает, ему никто не мешает работать, он может спокойно раскрывать таланты наших игроков.

- Польские СМИ пишут, что Виктор Гончаренко ездил на матч «Легии» с дортмундской «Боруссией» (0:6) в Лиге чемпионов...

- Да, он был на игре, но, подчеркну, он смотрел на «Боруссию», а не на «Легию». А вообще, приятен интерес европейских СМИ к «Уфе». Пусть и достаточно пограничный повод. Но нам приятно, - цитирует Тыртышнего «Спорт день за днем». 

Сегодня в польских СМИ появилась новость, что Гончаренко - основной кандидат на пост главного тренера «Легии». В воскресенье «Легия» объявила об отставке главного тренера команды Бесника Хаси, который в июне сменил на этом посту Станислава Черчесова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гончаренко и Кононов претендуют на пост главного тренера «Легии»Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко является основным кандидатом на пост наставника польской «Легии», сообщает Interia.Шамиль Газизов: Зинченко не играет за «Манчестер Сити» из-за проблем с рабочей визойГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему полузащитник Александр Зинченко не играет за «Манчестер Сити».«И тогда они буквально драться полезли!». Обзор матчей тура от Ловчева«И тогда они буквально драться полезли!». Обзор матчей тура от ЛовчеваОбозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – о матчах субботы и воскресенья.Иван Обляков: Обыграли «Локомотив» за счет желанияПолузащитник «Уфы» Иван Обляков считает, что футболисты его клуба обыграли московский «Локомотив» в матче РФПЛ за счет желания.Азамат Засеев: То, что «Уфа» не нанесла ни одного удара в створ ворот «Локомотива», ни о чем не говоритПолузащитник «Уфы» Азамат Засеев сообщил, что футболисты его команды знали, как стоит играть против московского «Локомотива», а также его сильные и слабые стороны.Неманья Пейчинович: Семин просит играть в более быстрый пасЗащитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович после поражения от «Уфы» высказал мнение, что футболисты его команды стали играть быстрее и интенсивнее с приходом на пост главного тренера Юрия Семина.Юрий Семин: Не понимаю, почему о делах «Локомотива» рассуждает человек, разваливший «Спартак»Главный тренер «Локомотива» жестко ответил экс-президенту «Спартака».Игорь Денисов извинился перед «Локомотивом»Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов после поражения от «Уфы» (0:1) в 7-м туре чемпионата России принес извинения своим одноклубникам, руководству и тренерскому штабу команды.Андрей Червиченко: Возвращение Семина в «Локо» - не лучший выбор в историиАндрей Червиченко: Возвращение Семина в «Локо» - не лучший выбор в историиБывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился с Sovsport.ru мнением о причинах последних неудач «Локомотива» в чемпионате России.Приехали... Почему игроки «Локо» в матче с «Уфой» выглядели пассажирамиПриехали... Почему игроки «Локо» в матче с «Уфой» выглядели пассажирами«Уфа» не смогла нанести ни одного удара в створ ворот «Локо». И выиграла.Гончаренко объяснил, как «Уфа» победила «Локомотив», не нанеся ни одного удара в створГлавный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (1:0).Юрий Семин: У «Локомотива» сейчас сложный период. РазберемсяГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1).Автогол Чорлуки принес «Уфе» победу над «Локомотивом»«Локомотив» дома уступил «Уфе» (0:1) в седьмом туре чемпионата России.Юрий Семин: Нам понравилось добираться на матч на поездеГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о поездке команды на сегодняшний матч с «Уфой» на электричке.«Локомотив» добирается на матч с «Уфой» на электричке«Локомотив» едет на матч с «Уфой» на электричке.Спортивный директор «Легии»: Мы не ведем переговоры ни с Кононовым, ни с ГончаренкоСпортивный директор варшавской «Легии» Михал Жевлаков не подтвердил информацию о том, что команду в ближайшее время может возглавить русскоязычный специалист.Александр Бубнов: Сегодня «Локомотив» одержит вторую победу в сезонеФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура чемпионата России «Локомотив» - «Уфа».Кононов и Гончаренко вошли в список кандидатов на пост наставника «Легии»Наставник «Уфы» Виктор Гончаренко может покинуть российский клуб. Об этом сообщает Przeglad Sportowy.«Уфа» подпишет вратаря «Шахтера»«Уфа» подпишет контракт с третьим голкипером донецкого «Шахтера» Богданом Сарнавским, сообщает «Чемпионат».«Матч с «Уфой» не менее важен, чем дерби со «Спартаком»«Матч с «Уфой» не менее важен, чем дерби со «Спартаком»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин и защитник Виталий Денисов рассказали о поражении от «Спартака», подготовке к «Уфе», Катаре и кепках.

Уфа
Уфакалендарьстатистика
Польша
Польшакалендарьстатистика
Легия
Легиякалендарьстатистика
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости

Cпецпредложения