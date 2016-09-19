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УЕФА наказал «Спартак» за нарушение регламента трансляций матчей Лиги Европы

Елена Корсунская
Источник:  Life.ruКомментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил санкции к московскому клубу за нарушение регламента в рамках квалификации Лиги Европы 2016/17.

По информации Life.ru, «Спартак» нарушил регламент УЕФА , за что может быть наказан штрафом в размере 1 350 000 швейцарских франков (что равняется 1 230 000 евро). 

Причиной санкций стало нарушение 57-го пункта регламента, регулирующего телевизионные трансляции матчей Лиги Европы. Этот пункт касается финансовых правил и отчислений с прибыли от спонсорских контрактов. Скорее всего, речь идет о размещении на матче не согласованной с правообладателем ТВ-трансляции рекламы, попавшей в поле зрения телекамер, либо о размещении «картинки» на стороннем ресурсе.

Напомним, спартаковцы не смогли пройти в групповую стадию Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей кипрскому клубу АЕК (1:1, 0:1). 

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