Владимир Федосов: «Автомобилист» может обыграть всех лидеров

Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

- В прошлом году СКА проиграл в Екатеринбурге. Что может доставить больше всего проблем в этом сезоне?

- Мы об этом разговаривали с Петром Воробьевым перед тренировкой. Чем берут провинциальные команды? Самоотдачей. «Автомобилист» - очень быстрая команда, все трудяги, бегают, работают по заданию. Такие команды могут обыграть всех лидеров. Звезд нет, но вся команда ровная, все выполняют одну и ту же работу, - приводит слова Федосова официальный сайт СКА.

Напомним, матч «Автомобилист» - СКА пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:00.

СКА с 20 очками занимает второе место в Западной конференции, «Автомобилист» с 17 очками – четвертый в Восточной конференции.

В прошлом году в Екатеринбурге «Автомобилист» победил СКА со счетом 4:2.