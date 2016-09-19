Владимир Федосов: «Автомобилист» может обыграть всех лидеров
Тренер
СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ
против «Автомобилиста».
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В прошлом году СКА проиграл в Екатеринбурге. Что может доставить больше всего
проблем в этом сезоне?
- Мы об этом разговаривали с Петром Воробьевым перед тренировкой. Чем берут провинциальные команды? Самоотдачей. «Автомобилист» - очень быстрая команда, все трудяги, бегают, работают по заданию. Такие команды могут обыграть всех лидеров. Звезд нет, но вся команда ровная, все выполняют одну и ту же работу, - приводит слова Федосова официальный сайт СКА.
Напомним, матч «Автомобилист» - СКА пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:00.
СКА с 20 очками занимает второе место в Западной
конференции, «Автомобилист» с 17 очками – четвертый в Восточной конференции.
В прошлом году в Екатеринбурге «Автомобилист» победил СКА со счетом 4:2.
Матч
Автомобилист - СКА - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Кетов (Каблуков, Зубарев), 2:00 (0:1). Моня (Гареев, Торченюк), 23:44 (1:1). Коукал 38:07 (2:1).
Место и дата
19 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция