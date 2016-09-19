Александр Кокорин: Слуцкий любил пошутить всего с несколькими игроками

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

- Какая была главная ошибка сборной России на чемпионате Европы во Франции?

- Я думаю, что выделять какой-то один недочет было бы не совсем правильно, тут присутствовал целый ряд проблем, но говорить об этом мне бы не хотелось.

- Игроки сборной действительно заходили в номер к Леониду Слуцкому и говорили, что «мы все г**но»?

- Я думаю, что это неправда. Леонид Викторович любил пошутить всего с несколькими игроками, поэтому говорить, что половина команды была у него в номере и имел место такой разговор, было бы неверно, это не так. Я не могу судить за всех, но я бы не стал называть себя г**ном, даже после провального выступления на чемпионате Европы, - сказал Кокорин ТАСС.

Напомним, Сборная России под руководством Леонида Слуцкого не смогла преодолеть групповой этап Евро-2016, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и проиграв сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3)