Александр Кокорин: Находка денег у полковника МВД вызвала меньший резонанс, чем наш поход в клуб

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

- Вы помните тот день, когда пошли в клуб в Монако?

- Конечно, помню. Только до сих пор мне кажется странным, зачем эту историю раздули до таких размеров. Если кто-то хотел повесить всю вину за провал сборной на нас - хорошо, но можно было просто сказать нам, что мы виноваты в чем-то. Да мы и так это понимаем. Еще раз повторю, не отрицаю - получилось все не очень красиво, но я уже принес извинения. Но количество разговоров вокруг этого поступка и их уровень поразили. К слову, совсем недавно у полковника МВД, Дмитрий Захарченко нашли какое-то невероятное количество денег, а эта история получила гораздо меньший резонанс, чем наш поход в клуб.



— Вы согласны с тем, что это был пир во время чумы?

— Скажу так. Если бы видео появилось в обычный летний отпуск после чемпионата страны, никто бы не обратил на него такого внимания. Понятно, что близкие мне люди поддержали меня и сказали, что я должен доказать всем все через работу. Это мне помогло, - сказал Кокорин ТАСС.

Напомним, 5 июля СМИ сообщили, что Кокорин и Павел Мамаев, отдыхая на вечеринке в Монте-Карло, потратили 250 тысяч евро на покупку нескольких бутылок шампанского. Игрок «Зенита» затем заявил, что он и Мамаев не имеют никакого отношения к счетам за вечеринку.

Владелец ресторана Флавио Бриаторе, ранее руководивший командами Формулы-1 «Бенеттон» и «Рено», отметил, что футболисты не употребляли алкоголь, а бутылки шампанского игрокам передали другие граждане России «в знак признания».

Позже петербургский клуб принял решение отправить Кокорина в «Зенит»-2. Руководство «Краснодара» в свою очередь перевело Мамаева в молодежную команду. Позже игроков вернули в основные составы.