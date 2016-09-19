Родолфо: В следующей игре «Терек» должен умереть на поле, но выиграть

Защитник «Терека» Родолфо прокомментировал результат матча седьмого тура чемпионата России с «Амкаром» (1:3).

- Мы не так далеко отстаем от лидеров чемпионата. Но мы не можем допустить, чтобы повторилась такая игры, как с «Амкаром». Нельзя проигрывать такие матчи. В следующей игре должны умереть на поле, чтобы выиграть. К сожалению, мы допускаем потери мяча, делаем ошибки. Я знаю, что мы способны на большее, и мы будем это делать. Мы хотим извиниться перед нашими болельщиками, - цитирует Родолфо официальный сайт «Терека».

Напомним, что «Терек» после семи туров занимает седьмое место, «Амкар» замыкает тройку в турнирной таблице РФПЛ. 25 сентября грозненцы проведут гостевой матч с тульским «Арсеналом», 26 сентября «Амкар» дома сыграет с «Крыльями Советов».