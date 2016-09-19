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Родолфо: В следующей игре «Терек» должен умереть на поле, но выиграть

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Защитник «Терека» Родолфо прокомментировал результат матча седьмого тура чемпионата России с «Амкаром» (1:3).

- Мы не так далеко отстаем от лидеров чемпионата. Но мы не можем допустить, чтобы повторилась такая игры, как с «Амкаром». Нельзя проигрывать такие матчи. В следующей игре должны умереть на поле, чтобы выиграть. К сожалению, мы допускаем потери мяча, делаем ошибки. Я знаю, что мы способны на большее, и мы будем это делать. Мы хотим извиниться перед нашими болельщиками, - цитирует Родолфо официальный сайт «Терека». 

Напомним, что «Терек» после семи туров занимает седьмое место, «Амкар» замыкает тройку в турнирной таблице РФПЛ. 25 сентября грозненцы проведут гостевой матч с тульским «Арсеналом», 26 сентября «Амкар» дома сыграет с «Крыльями Советов». 

Матч

Терек - Амкар - 1:3 (1:1)

Голы

Родолфо 10 (1:0). Милькович 26 (1:1). Зайцев 51 (1:2). Гол 75 (1:3 - пен.).

Состав

Терек: Годзюр, Уциев, Родолфо, Анхель, Иванов, Мохаммади (Плиев, 66), Кузяев (Садаев, 65), Пирис, Митришев (Мбенг, 79), Балай, Лебеденко

Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Йовичич (Комолов, 76), Баланович (Костюков, 87), Гол, Бодул, Прокофьев (Салугин, 63)

Предупреждения:

Пирис, 34; Садаев, 74; Родолфо, 90 - Гол, 31; Джикия, 49; Бодул, 90; Костюков, 90

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

17 сентября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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