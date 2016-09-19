Evil Geniuses и OG примут учаcтие в Mars Dota 2 League

Компания MarsTV анонсировала список участников турнира Mars Dota 2 League.



Прямые инвайты на турнир получили: Evil Geniuses, MVP.Phoenix, OG и Team Secret. Две квоты будут разыграны в китайских отборочных. Также на турнире выступят команды, ставшие лидерами первого сезона Dota 2 Professional League (DPL) — Vici Gaming и Newbee.



Команды разделят на две группы. Коллективы, занявшие 1-2 место попадут в верхнюю сетку стадии плей-офф, а 3-4 в нижнюю.



Mars Dota 2 League пройдет с 28 сентября по 2 октября в город Сямынь, Китай. Призовой фонд турнира составит 250 000 долларов.



Источник