Николай Поярков: Школа «Локо» одна из лучших, точно не хуже академии «Спартака»

Защитник молодежной команды «Локомотив» Николай Поярков рассказал об уходе из «Спартака».

- Я отыграл в «Спартаке» восемь лет, хотя сам родился в городе Ефремов под Тулой. Старший брат играл в дубле ФК «Москва», а я тренировался у себя в городе с отцом. Папа как раз где-то и вычитал о просмотре в «Спартаке». Нашли и купили все необходимое: бутсы, шорты, форму… Все достаточно комично – моего размера не нашлось. Но просмотр я прошел.

Увы, последний год в «Спартаке» я не играл. Не подпускали даже к стартовому составу. Точкой кипения стал неприятный конфликт – не буду вдаваться в подробности, но пришлось сменить клуб. Выбор пал на «Локомотив» – и к дому близко, и друзей здесь у меня очень много. Считаю, что школа «Локо» одна из лучших. Точно не хуже академии «Спартака». Поэтому неудивительно, что воспитанники периодически меняют школы – обе Академии являются сильнейшими в стране.

- Прошедший матч с красно-белыми носил принципиальный характер?

- Конечно! Нужно доказывать себе, что я не хуже, чем они. Им – чтобы видели, на что я способен. Ну и, конечно, должны были побеждать. Это главное, - цитирует Пояркова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что матч молодежных команд завершился победой «Спартака» со счетом 2:0. После семи туров «молодежка» красно-белых занимает четвертое место, железнодорожники - седьмое.