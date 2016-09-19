Роман Шаронов: Хави Грасия воспользуется слабыми сторонами «Зенита», чтобы выиграть

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов поделился ожиданиями в преддверии матча седьмого тура между казанцами и питерским «Зенитом».

- В двух этих командах собраны достаточно сильные для российского чемпионата футболисты, будет очень жесткая борьба. У «Рубина» было побольше времени на подготовку, но думаю, сама игра покажет, как сложится матч.

Слабые стороны «Зенита»? Думаю, их лучше знает Хави Грасия, и уверен, он воспользуется ими сегодня, чтобы выиграть. От прогнозов воздержусь, но конечно, хочу, чтобы выиграл «Рубин» – моя родная команда», – сказал Шаронов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что матч «Зенит» - «Рубин» в седьмом туре РФПЛ состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 19:30 мск. После шести туров в активе питерского клуба 12 очков, у казанцев всего шесть баллов.