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Команда Моуринью проиграла три матча подряд впервые за 10 лет

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Поражение «Манчестер Юнайтед» в пятом туре чемпионата Англии стало третьим кряду для главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Ранее, 10 сентября «Юнайтед» уступил в дерби «Сити» (1:2), а через пять дней проиграл в Лиге Европы «Фейенорду» (0:1).

Последний раз команда 53-летнего португальского специалиста проигрывала три раза подряд в 2006 году. Тогда «особенный» возглавлял «Челси». «Синие» проиграли «Блеэкберну», «Ньюкаслу» и «Ливерпулю».

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