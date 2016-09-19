Команда Моуринью проиграла три матча подряд впервые за 10 лет
Поражение «Манчестер Юнайтед» в пятом туре чемпионата Англии стало третьим кряду для главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
Ранее, 10 сентября «Юнайтед» уступил в дерби «Сити» (1:2), а через пять дней проиграл в Лиге Европы «Фейенорду» (0:1).
Последний раз команда
53-летнего португальского специалиста проигрывала три раза подряд в 2006 году.
Тогда «особенный» возглавлял «Челси». «Синие» проиграли «Блеэкберну», «Ньюкаслу»
и «Ливерпулю».
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