В отеле сборной России в Торонто сработала пожарная сигнализация

Сегодня в 7:30 утра в гостинице в Торонто, где разместилась делегация сборной России, сработала пожарная сигнализация и разбудила всех игроков.

Причиной стало то, что один из постояльцев оставил тост в тостере и едва не устроил пожар. У американцев и россиян на втором этаже гостиницы специальные выделенные места для завтрака.

После того, как сработала сирена, приехали пожарные. По словам очевидца, хоккеисты были крайне недовольны тем, что пришлось так рано вставать. После этого команда отправилась на завтрак.

Напомним, что сборная России потерпела поражение от Швеции в первом матче группового раунда со счетом 1:2. Следующую игру подопечные Олега Знарка проведут с командой Северной Америки U23.