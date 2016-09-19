Упражнения со скакалкой помогают подавить чувство голода

С помощью прыжков со скакалкой можно бороться с чувством голода. К такому выводу пришли японские ученые.

Исследованием занимались ученые из университета Васэда. Они провели эксперимент с участием 15 здоровых мужчин, средний возраст которых составлял 24 года. В разные дни они прыгали на скакалке, или ездили на велотренажере, или отдыхать. Тренировки были рассчитаны таким образом, чтобы затраты энергии как при прыжках на скакалке, так и при езде на велотренажере были одинаковыми.



Во время и после выполнения упражнений, у исследуемых измеряли уровень гормона, вызывающего аппетит, а также спрашивали у них, хотят ли они есть и что бы предпочли - соленое, сладкое, жирное или кислое.



В течение 15 минут после тренировки им не хотелось есть, Но в сравнении с показателями в те дни, когда они отдыхали, уровень грелина (гормона, который отвечает за регулирование аппетита) был ниже и в случае тренировки на велотренажере, и в случае прыжков через скакалку.



Участники эксперимента утверждали, что еще 25 минут после того, как они заканчивали прыгать, им совсем не хотелось есть. В случае с велотренировкой такого результата не было. Кроме того, именно после тренировки на скакалке им реже всего хотелось съесть что-нибудь жирное.





