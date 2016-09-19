Упражнения со скакалкой помогают подавить чувство голода
С помощью прыжков со скакалкой можно бороться с чувством голода. К такому выводу пришли японские ученые.
Исследованием
занимались ученые из университета
Васэда. Они провели эксперимент с
участием 15 здоровых мужчин, средний
возраст которых составлял 24 года. В
разные дни они прыгали на скакалке, или
ездили на велотренажере, или отдыхать.
Тренировки были рассчитаны таким
образом, чтобы затраты энергии как при
прыжках на скакалке, так и при езде на
велотренажере были одинаковыми.
Во
время и после выполнения упражнений, у
исследуемых измеряли уровень гормона,
вызывающего аппетит, а также спрашивали
у них, хотят ли они есть и что бы предпочли
- соленое, сладкое, жирное или кислое.
В
течение 15 минут после тренировки им не
хотелось есть, Но в сравнении с показателями
в те дни, когда они отдыхали, уровень
грелина (гормона, который отвечает за
регулирование аппетита) был ниже и в
случае тренировки на велотренажере, и
в случае прыжков через скакалку.
Участники
эксперимента утверждали, что еще 25 минут
после того, как они заканчивали прыгать,
им совсем не хотелось есть. В случае с
велотренировкой такого результата не
было. Кроме того, именно после тренировки
на скакалке им реже всего хотелось
съесть что-нибудь жирное.