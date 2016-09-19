Валерий Карпин: Витсель мог стать игроком «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, как красно-белые пытались заполучить бельгийского полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

– Мы вели с Витселем переговоры, когда он играл в Бельгии. Ему было на тот момент лет 19, – сказал Карпин в интервью «Известиям». – В Россию он тогда ехать не хотел. Также пытались приобрести много бразильцев из тех, которые в итоге уехали в донецкий «Шахтер» и раскрылись там. Почему «Шахтер»? Денег больше давали. Всё очень просто.

– Кто за время вашей тренерской карьеры был самым тяжелым в моральном плане футболистом?

– Макгиди. Не хочу употреблять грубые выражения. Говоря помягче - неуравновешенный человек. Это один из самых талантливых футболистов, с которым я работал, но один из самых тяжелых людей в человеческом, моральном плане. Посмотрите, где он сейчас? С его данными он играет в Чемпионшипе и совсем не феерит. Когда Макгиди играл в «Спартаке», все говорили, что ему не дают раскрыться - тренеры, обстановка, Россия, соседи... На самом деле он очень трудный человек. С ним пришлось тяжелее всего.

– Самый одаренный игрок, который так и не раскрылся?

– Тот же Макгиди и Квинси Овусу-Абейе.

Напомним, 27-летний бельгиец пополнил ряды «Зенита», перейдя из «Бенфики» за 40 миллионов евро. В прошлом сезоне в составе питерской команды Витсель провел 41 матч, отметился шестью голами и пятью голевыми передачами. В нынешнем году футболист сыграл семь матчей и ничем не отличился.