Виталий Мутко выразил надежду, что российских спортсменов допустят на ЧМ-2017 по легкой атлетике

Министр спорта РФ Виталий Мутко в интервью журналистам выразил надежду на то, что спортсмены из сборной России выступят на чемпионате мира по легкой атлетике в 2017 году.

- Я надеюсь, что в следующем году сборная России по легкой атлетике поедет на чемпионат мира, - цитирует Мутко «Р-спорт».

Напомним, сборную России по легкой атлетике на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро представила только прыгунья в длину Дарья Клишина. Другие спортсмены были вынуждены пропустить Игры из-за дисквалификации, наложенной на Всероссийскую федерацию легкоатлетических ассоциаций (ВФЛА).