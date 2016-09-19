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Виталий Мутко: Соревнования паралимпийцев могут быть объединены с обычными турнирами

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что в будущем крупные турниры, проводимые на территории страны, могут включать в себя соревнования паралимпийцев.

В понедельник в Кремле проходит встреча Президента России Владимира Путина с членами паралимпийской сборной России, не допущенной до участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Мы дадим указание спортивным федерациям, чтобы в рамках крупных турниров проводились соревнования паралимпийцев, - заявил Мутко, общаясь со спортсменами в кулуарах. - Например, сначала основные старты, а потом несколько дней - паралимпийские».

Членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете (МПК) в данный момент приостановлено, россияне не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой МПК.

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