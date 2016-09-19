Валерий Карпин: Каррера привнес в игру «Спартака» много борьбы, желания и эмоций
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о том, как изменилась игра красно-белых после назначения Массимо Карреры главным тренером.
- Что нового Каррера привнес в игру «Спартака»?
- Много эмоций,
много желания, много борьбы, но это было иногда и до него. В какой футбол
играет «Спартак», лично я пока еще не понимаю. То так, то этак. Четкой
картины пока не складывается.
- Получается, что результат красно-белых — это больше стечение
обстоятельств, чем поставленная игра?
- Вы
видите поставленную игру? Лично я пока ее не вижу. В какой футбол играют
красно-белые — закрытый, открытый, атакующий? Сложно это выявить.
- Команда
стала больше атаковать.
- Не согласен. Атакуют так же, как и раньше, - сказал Карпин «Известиям».
Напомним, после отставки Дмитрия Аленичева, «Спартак» возглавил Массимо Каррера. Под руководством 52-летнего итальянского специалиста красно-белые ни разу не проиграв в чемпионате России, занимают первое место после семи туров.