Валерий Карпин: Каррера привнес в игру «Спартака» много борьбы, желания и эмоций

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о том, как изменилась игра красно-белых после назначения Массимо Карреры главным тренером.

- Что нового Каррера привнес в игру «Спартака»?

- Много эмоций, много желания, много борьбы, но это было иногда и до него. В какой футбол играет «Спартак», лично я пока еще не понимаю. То так, то этак. Четкой картины пока не складывается.

- Получается, что результат красно-белых — это больше стечение обстоятельств, чем поставленная игра?

- Вы видите поставленную игру? Лично я пока ее не вижу. В какой футбол играют красно-белые — закрытый, открытый, атакующий? Сложно это выявить.

- Команда стала больше атаковать.

- Не согласен. Атакуют так же, как и раньше, - сказал Карпин «Известиям».

Напомним, после отставки Дмитрия Аленичева, «Спартак» возглавил Массимо Каррера. Под руководством 52-летнего итальянского специалиста красно-белые ни разу не проиграв в чемпионате России, занимают первое место после семи туров.