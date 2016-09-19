Стэн Вавринка: Отказаться от участия в Олимпиаде было правильным решением

Швейцарский теннисист, участник SpbOpen-2016 Стэн Вавринка рассказал о победе на US Open и поделился ожиданиями от турнира в Петербурге.

- Как удалось перестроиться после победы?

- Я пару дней отдохнул, ничего не делал, но потом мотивация вернулась. Я счастлив вернуться, потому что у меня много вызовов. Мне нужно пытаться развиваться, выигрывать. Я рад, что приехал в Петербург, что подписал этот контракт.

- Чем мотивирован ваш приезд в Петербург?

- 12 лет назад я приезжал сюда на челленджер, но на турнир ATP приехал впервые. Здесь делают много хорошего делают для игроков - это привлекает.

- Вы решили не играть на Олимпийских играх в Рио. Это помогло выиграть US Open?

- Это было непростое решение. Олимпиада важна, но организму было важно отдохнуть. Я хотел быть готов к турниру в Цинциннати и другим турниром. Как видно сейчас, для меня это было правильным решением, US Open хорошо закончился для меня, - передает слова Вавринки корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, SpbOpen-2016 проходит на кортах «СИБУР АРЕНЫ» с 19 по 25 сентября. Стэн Вавринка начнет выступления со второго круга и встретится с победителем пары Шварцман-Росол.

11 сентября 2016 года Стэн Вавринка выиграл US Open, в финале обыграв Новака Джоковича в четырех сетах.