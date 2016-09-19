Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия1 : 2Швеция
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 0:0Хачанов
ФутболЗенит- : -Рубин
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист2 : 1СКА
ХоккейЙокерит0 : 0Сибирь
ХоккейДинамо Минск- : -Авангард
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейСеверная Америка- : -Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ХоккейФинляндия- : -Швеция

Стэн Вавринка: Отказаться от участия в Олимпиаде было правильным решением

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Швейцарский теннисист, участник SpbOpen-2016 Стэн Вавринка рассказал о победе на US Open и поделился ожиданиями от турнира в Петербурге.

- Как удалось перестроиться после победы?
- Я пару дней отдохнул, ничего не делал, но потом мотивация вернулась. Я счастлив вернуться, потому что у меня много вызовов. Мне нужно пытаться развиваться, выигрывать. Я рад, что приехал в Петербург, что подписал этот контракт.

- Чем мотивирован ваш приезд в Петербург?
- 12 лет назад я приезжал сюда на челленджер, но на турнир ATP приехал впервые. Здесь делают много хорошего делают для игроков - это привлекает. 

- Вы решили не играть на Олимпийских играх в Рио. Это помогло выиграть US Open?
- Это было непростое решение. Олимпиада важна, но организму было важно отдохнуть. Я хотел быть готов к турниру в Цинциннати и другим турниром. Как видно сейчас, для меня это было правильным решением, US Open хорошо закончился для меня, - передает слова Вавринки корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, SpbOpen-2016 проходит на кортах «СИБУР АРЕНЫ» с 19 по 25 сентября. Стэн Вавринка начнет выступления со второго круга и встретится с победителем пары Шварцман-Росол.

11 сентября 2016 года Стэн Вавринка выиграл US Open, в финале обыграв Новака Джоковича в четырех сетах.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стэн Вавринка: 12 лет назад в Петербурге кормили семгойСтэн Вавринка: 12 лет назад в Петербурге кормили семгойГлавная звезда SpbOpen-2016 Стэн Вавринка вспомнил предыдущий приезд в Петербург и объяснил, за счет чего смог выиграть US Open.SpbOpen-2016. Хачанов против Зверева и другие матчи. Онлайн19 сентября на St. Petersburg Open-2016 стартовали матчи первого раунда в одиночном разряде.«Был в Эрмитаже всего 3 часа. Надо вернуться». Раонич – о допинге и Петербурге«Был в Эрмитаже всего 3 часа. Надо вернуться». Раонич – о допинге и ПетербургеКанадец Милош Раонич, приехавший на SpbOpen защищать титул, высказался об опубликованных данных про запрещенные препараты и гонке за топ-3.Милош Раонич: Информация о медицинских препаратах, которые принимают теннисисты, должна оставаться закрытойКанадский теннисист Милош Раонич поделился мнением о запрещенных препаратах, которые теннисисты используют в медицинских целях.Габашвили не пробился в основную сетку SpbOpenЗавершились матчи квалификационного раунда SpbOpen-2016.Кудрявцев проиграл Звереву и не вышел в основную сетку SpbOpenРоссийский теннисист Александр Кудрявцев проиграл в финале квалификации немцу Мише Звереву (1:6, 6:3, 2:6) и не смог пробиться в основную стадию SpbOpen-2016.Медведев обыграл Павича и вышел в основную сетку турнира в Санкт-ПетербургеРоссиянин Даниил Медведев в финале квалификации турнира в Санкт-Петербурге нанес поражение представителю Хорватии Анте Павичу.Андрей Кузнецов сохранил 45-ю строчку в Чемпионской гонке ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки.Медведев и Зверев пробились в финал квалификации SpbOpen-2016На 21-м международном теннисном турнире St.Petersburg Open состоялись первые матчи стартового раунда квалификации.«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016Перед турниром в Петербурге Михаил Южный рассказал о готовности, удачном начале года, а также прогрессе молодых россиян Рублева и Хачанова.Виктор Троицки: С большим удовольствием возвращаюсь в ПетербургСербский теннисист Виктор Троицки на пресс-конференции, посвященной SpbOpen-2016, рассказал о возможности общения с журналистами на русском языке.Владимир Камельзон: Когда приезжали на Кубок Кремля, увидели плохую копию SpbOpenДиректор St.Petersburg Open по общим вопросам Владимир Камельзон сравнил петербургский турнир с московским Кубком Кремля.Михаил Южный: Постараюсь восстановиться на 100 процентов до начала турнира в ПетербургеРоссийский теннисист Михаил Южный поделился ожиданиями от SpbOpen-2016.Павел Буре, Алексей Яшин и Алексей Морозов примут участие в теннисном турнире в ПетербургеГенеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open-2016 Александр Медведев рассказал о проведении турнира с участием известных российских хоккеистов.SpbOpen-2016. Южный сыграет с Типсаревичем, Кузнецов - с Донским и другие пары первого раунда17 сентября состоялась жеребьевка турнира серии АТР St. Petersburg Open-2016.Александр Медведев: Чудеса медицины позволили Бердыху преодолеть последствия аппендицита. Он приедет на SpbOpen-2016Генеральный директор SpbOpen-2016 Александр Медведев поделился ожиданиями от турнира.Багдатис, Каррено-Буста и Гулбис снялись с SpbOpen-2016, Донской попал в основную сеткуОргкомитет SpbOpen-2016 опубликовал списки игроков, которые примут участие в турнире.SpbOpen даст возможность зрителям в интернете смотреть матчи в формате 3DБолельщикам будет доступна возможность смотреть игры теннисного турнира St. Petersburg Open-2016 в режиме 3D-трансляции.В Матче легенд на SpbOpen Кафельников с Мыскиной сыграют против Иванишевича и Майоли25 сентября финальный день SpbOpen-2016 начнет матч Легенд.Стэн Вавринка: Было трудно, но сейчас я счастлив и горжусь своим достижениемШвейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал свою победу над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.
Стэн Вавринка
Стэн Вавринкавсе новости
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения