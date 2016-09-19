Определился первый финалист «КиберБитвы МегаФон»
Первым финалистом турнира «КиберБитвы МегаФон» по Dota 2 стал коллектив Not a player. Команда выступит в составе Юрия Хованского и Ивана «Faker» Демкина.
Not a player в финальном матче отборочных обыграла команду Chew Toy со счетом 2:1, тем самым став сильнейшим коллективом из 32 претендентов на финал турнира. Организаторы «Кибербитвы» проведут еще три открытые квалификации, на которые смогут зарегистрироваться все желающие.
Победители квалификаций примут участие в LAN-финале 8 октября в одной из башен «Москва-Сити» под руководством своих кураторов. Призовой фонд турнира составит 550 000 рублей.
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