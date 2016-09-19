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Пожилые болельщики вывели футболистов АИК и «Ефле» на поле

Александр Семкив
Источник:  The GuardianКомментарии

Пожилые болельщики вывели футболистов АИК и «Ефле» на матч 22-го тура чемпионата Швеции.

Этой акцией клубы решили поддержать кампанию по предоставлению льгот для пожилых людей.

86-летний Леннарт Юханссон – бывший президент УЕФА и АИК принял участие в акции.

«В мире очень много болельщиков, которые по разным причинам не могут посетить стадион. Это не значит, что они меньше переживают за любимый клуб. Просто некоторым очень тяжело даются поездки, - поделился мнением Юханссон.

Отметим, победу в матче с минимальным счетом одержал АИК. Единственный гол на свой счет записал Эро Маркканен.

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