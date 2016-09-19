Пожилые болельщики вывели футболистов АИК и «Ефле» на поле
Пожилые
болельщики вывели футболистов АИК и «Ефле» на матч 22-го тура чемпионата
Швеции.
Этой акцией
клубы решили поддержать кампанию по предоставлению льгот для пожилых людей.
86-летний
Леннарт Юханссон – бывший президент УЕФА и АИК принял участие в акции.
«В мире очень много болельщиков, которые по разным причинам не могут посетить стадион. Это не значит, что они меньше переживают за любимый клуб. Просто некоторым очень тяжело даются поездки, - поделился мнением Юханссон.
Отметим, победу в матче с минимальным счетом одержал АИК. Единственный гол на свой счет записал Эро Маркканен.
Swedish club AIK swap younger mascots for oldest club members https://t.co/nZNv6EJyl5 pic.twitter.com/n0kWEzObK6— Guardian sport (@guardian_sport) 19 сентября 2016 г.
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