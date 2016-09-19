«Адмирал» подписал канадского форварда

«Адмирал» заключил соглашение с канадским нападающим Джейсоном Акесоном, ранее выступавшим в АХЛ за фарм-клуб «Оттавы» «Бингхэмптон Сенаторс».

Контракт с 26-летним игроком будет действовать до конца сезона.

В АХЛ Акесон выступал за различные клубы последние четыре сезона. В общей сложности он сыграл 338 встреч и набрал 277 (94+183) очков.

У нападающего есть небольшой опыт выступления в НХЛ: в составе «Филадельфии» он провел в регулярном чемпионате 15 матчей, записав в свей актив два (1+1) очка. В плей-офф-2015 на его счету 7 матчей и 3 (2+1) очка.