Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ТеннисКузнецов6:1, 6:2, 6:2Кукушкин
ФутболИнтер2 : 1Ювентус
ФутболМарсель0 : 0Лион
ФутболФиорентина1 : 0Рома
ХоккейЮгра0 : 2ЦСКА
ФутболКрылья Советов1 : 2ЦСКА
ФутболКраснодар2 : 1Ростов
ФутболЭспаньол0 : 2Реал
ХоккейРоссия1 : 2Швеция
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 0:0Хачанов
ФутболЗенит- : -Рубин
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист2 : 1СКА
ХоккейЙокерит0 : 0Сибирь
ХоккейДинамо Минск- : -Авангард
ХоккейЧехия- : -Европа
ХоккейСеверная Америка- : -Россия
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ХоккейАдмирал- : -Ак Барс
ХоккейМеталлург- : -Слован
ХоккейФинляндия- : -Швеция

«Адмирал» подписал канадского форварда

Ярослав Карамов
Источник:  ХК «Адмирал»Комментарии

«Адмирал» заключил соглашение с канадским нападающим Джейсоном Акесоном, ранее выступавшим в АХЛ за фарм-клуб «Оттавы» «Бингхэмптон Сенаторс».

Контракт с 26-летним игроком будет действовать до конца сезона.

В АХЛ Акесон выступал за различные клубы последние четыре сезона. В общей сложности он сыграл 338 встреч и набрал 277 (94+183) очков.

У нападающего есть небольшой опыт выступления в НХЛ: в составе «Филадельфии» он провел в регулярном чемпионате 15 матчей, записав в свей актив два (1+1) очка. В плей-офф-2015 на его счету 7 матчей и 3 (2+1) очка.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ХК «Сочи» подписал защитника ВоробьеваХК «Сочи» заключил двустороннее соглашение с защитником Иваном Воробьевым.ЦСКА получил права на НичушкинаПрава на нападающего Валерия Ничушкина, принадлежавшие московскому «Динамо», перешли ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс».Владимир Федосов: «Автомобилист» может обыграть всех лидеровТренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».Самым опасным был Ковальчук! Пять причин, по которым россияне уступили шведамСамым опасным был Ковальчук! Пять причин, по которым россияне уступили шведамАнализируем поражение нашей сборной в первом матче Кубка мира и удивляемся приколам Первого канала.КХЛ. «Амур» обыграл «Ак Барс», «Югра» уступила ЦСКА и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Борис Майоров: Сборная Северной Америки – замечательный проект Кубка мираДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о сборной Северной Америке, с которой мы встретимся уже на групповом этапе Кубка мира.Герман Титов: Овертаймы «3 на 3» гораздо интереснее буллитовГлавный тренер «Спартака» Герман Титов высказался за энхаэловский формат игры в дополнительное время.Зинэтула Билялетдинов: После хорошей игры, как правило, ждешь плохуюГлавный тренер «АК Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после матча против «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:4.«Амур» дома обыграл «Ак Барс»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Амура».Вячеслав Буцаев: Слишком много позволили сопернику в первом периодеГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев после поражения от «Витязя» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги отметил неудачную игру подопечных в первом периоде, но и проведенную работу над ошибками во втором и третьем.Илья Крикунов: Первый период отыграли плохоНападающий «Сочи» Илья Крикунов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:4) отметил, что его команда неудачно отыграла первый период.«Зачем смотреть видео, когда идешь на войну?»«Зачем смотреть видео, когда идешь на войну?»Что говорили тренеры «Динамо» и «Спартака» после инфарктного московского дерби, судьба которого решилась на последних секундах.Роман Ротенберг: Войнов помог бы сборной РоссииВице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, кто мог бы усилить сборную России на Кубке мира в Канаде.КХЛ. «Трактор» обыграл «Салават Юлаев», «Спартак» по буллитам уступил «Динамо» (Москва) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.«Слован» по буллитам обыграл «Медвешчак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Медвешчаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).Виктор Бобров: «Спартак» был достоин победы в дербиФорвард «Спартака» - о поражении от московского «Динамо» по буллитам – 2:3.Семен Кокуев: Как забил за семь секунд до сирены? Мудрить не собиралсяФорвард московского «Динамо» - о победе над «Спартаком» (3:2 бул).Герман Титов: У меня от матча с «Динамо» дежавюГлавный тренер «Спартака» Герман Титов – о поражении от московского «Динамо» (2:3 бул).Сергей Орешкин: Болельщикам «Динамо» особое спасибо за эту победуГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин – о победе над «Спартаком» по буллитам – 3:2.Подарок для Овечкина, инфаркт для фанатов. Как «Динамо» обыграло «Спартак»Подарок для Овечкина, инфаркт для фанатов. Как «Динамо» обыграло «Спартак»Как «Динамо» вырвало победу у «Спартака» за семь секунд до сирены в день рождения своего знаменитого воспитанника Александра Овечкина.

Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
АХЛ
АХЛ

Cпецпредложения