Виталий Мутко: В следующем году можем провести свою Паралимпиаду
Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что в 2017 году в России могут пройти альтернативные Паралимпийские игры с участием российских и иностранных спортсменов.
Российские паралимпийцы в настоящее время не могут принимать участие в международных соревнованиях, так как членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете приостановлено.
«Как вы знаете, мы восстановили Спартакиаду, проводим ее с 2011 года, - отметил Мутко на встрече с паралимпийцами в Кремле. - В следующем году можем попробовать провести свои Паралимпийские игры - открытую Спартакиаду с приглашением участников из других стран. Подобные соревнования мы проводим для танцоров-колясочников, В прошлом году провели Игры колясочников в Сочи - все остались очень довольны».
В понедельник в Кремле проходит церемония награждения сборной России, отстраненной от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.