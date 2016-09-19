Эмери отказался заявить Бен Арфа на матч 6-го тура Лиги 1

Атакующий полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен Арфа не примет участия в матче шестого тура чемпионата Франции с «Дижоном», сообщает euro-football.ru.

29-летний француз не попал в заявку на матч Лиги 1 уже в третий раз подряд.

По словам главного тренера Унаи Эмери, такое решение принято по спортивным причинам.

После пяти туров парижане расположились на третьем месте турнирной таблицы, в активе команды 10 очков.

Матч шестого тура Лиги 1 «ПСЖ» - «Дижон» состоится завтра, 20 сентября и начнется в 22:00.