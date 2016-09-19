Эмери отказался заявить Бен Арфа на матч 6-го тура Лиги 1
Атакующий полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен Арфа не примет участия в матче
шестого тура чемпионата Франции с «Дижоном», сообщает euro-football.ru.
29-летний
француз не попал в заявку на матч Лиги 1 уже в третий раз подряд.
По словам
главного тренера Унаи Эмери, такое решение принято по спортивным причинам.
После пяти
туров парижане расположились на третьем месте турнирной таблицы, в активе
команды 10 очков.
Матч шестого тура Лиги 1 «ПСЖ» - «Дижон» состоится завтра, 20 сентября и начнется в 22:00.
Матч
Место и дата
21 сентября , Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция
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