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Эмери отказался заявить Бен Арфа на матч 6-го тура Лиги 1

Александр Семкив
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Атакующий полузащитник «ПСЖ» Хатем Бен Арфа не примет участия в матче шестого тура чемпионата Франции с «Дижоном», сообщает euro-football.ru.

29-летний француз не попал в заявку на матч Лиги 1 уже в третий раз подряд.

По словам главного тренера Унаи Эмери, такое решение принято по спортивным причинам.

После пяти туров парижане расположились на третьем месте турнирной таблицы, в активе команды 10 очков.

Матч шестого тура Лиги 1 «ПСЖ» - «Дижон» состоится завтра, 20 сентября и начнется в 22:00.

Матч

ПСЖ - Дижон

Место и дата

21 сентября , Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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