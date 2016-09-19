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ФНЛ составила символическую сборную 13-го тура

Ярослав Карамов
Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

В символическую сборную 13-го тура первенства вошли игроки сразу десяти команд ФНЛ.

Сборная 13-го тура ФНЛ: Бабурин («Зенит-2»), Дугалич («Тосно»), Кашкавал («Луч-Энергия»), Хомуха («Спартак-2»), Шевчук («Тамбов»), Галиулин («Тосно»), Ломакин («Енисей»), Чеботару («Сибирь»), Астафьев («Мордовия»), Низамутдинов («Шинник»), Галыш («Сокол»).

Отметим, что команда составлена без учета матча «Химки» - «Динамо», который перенесен на более поздний срок. В составе динамовцев играет лучший бомбардир первенства и лидер по попаданиям в список лучших в туре Кирилл Панченко (5 раз).


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