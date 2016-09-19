Алан Дзагоев: Хорошо, что Игнашевич забил и спас команду

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после победы над «Крыльями Советов» (2:1) ответил на вопросы клубного телевидения.

- В Самаре всегда тяжело играть, тем более «Крылья», которые действуют в пять защитников, - сказал Дзагоев. - Мы неплохо начали, забили гол, имели моменты. Потом сами отдали игру, пропустили и создали себе проблемы.

- У тебя был неплохой момент в первом тайме, что хотел исполнить?

- Подсекал, хотя наилучшим вариантом было отдать Ионову на пустые ворота. Но когда бежал уже настроился, что буду перекидывать. Лёшу увидел уже в самый последний момент, когда бил.



- Ты стал автором голевого паса, совершив роскошный навес.

- В первом тайме у меня не совсем шли передачи, во втором стало лучше. Хорошо, что Игнашевич забил, спас команду!