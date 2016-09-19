Алан Дзагоев: Хорошо, что Игнашевич забил и спас команду
Полузащитник
ЦСКА Алан Дзагоев после победы над «Крыльями Советов» (2:1) ответил на вопросы
клубного телевидения.
- В Самаре всегда тяжело играть, тем более «Крылья», которые действуют в пять защитников, - сказал Дзагоев. - Мы неплохо начали, забили гол, имели моменты. Потом сами отдали игру, пропустили и создали себе проблемы.
- У тебя был неплохой момент в первом тайме, что хотел исполнить?
- Подсекал, хотя наилучшим вариантом было отдать Ионову на пустые ворота. Но когда бежал уже настроился, что буду перекидывать. Лёшу увидел уже в самый последний момент, когда бил.
- Ты стал автором голевого паса, совершив роскошный навес.
- В первом тайме у меня не совсем шли передачи, во втором стало лучше. Хорошо, что Игнашевич забил, спас команду!
Матч
Крылья Советов - ЦСКА - 1:2 (1:1)
Голы
Головин 8 (0:1). Ятченко 44 (1:1). Игнашевич 77 (1:2).
Состав
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Бато, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 83), Молло, Чочиев (Ткачёв, 77), Башкиров, Паскуато (Маргасов, 79), Мбакогу
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Вернблум, Головин, Ерёменко (Березуцкий А., 90), Ионов (Миланов, 61), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 60)
Предупреждения:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 сентября 17:15, Металлург, Текстовая трансляция