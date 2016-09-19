Евгений Башкиров: Обидно показывать неплохой футбол в матче с ЦСКА и не набрать очки
Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров поделился впечатлениями от седьмого тура чемпионата России с ЦСКА (1:2).
- Это обидное поражение, потому что был период, когда мы даже доминировали на поле, по общему настроению игры. У нас были неплохие подходы к воротам соперника, казалось, что не хватает совсем немногого, и именно в этот момент мы пропустили. Оба пропущенных гола, кстати, получились довольно простыми.Никакой боязни соперника не было. Отмечу поддержку болельщиков, хочется их поблагодарить и извиниться за то, что не можем их порадовать победой уже который матч. Надеюсь, что нас прорвет в атаке и мы будем забивать, потому что не бывает побед без голов. Я считаю, что команда у нас сыгранная, нам не хватает реализации и веры в себя в атаке. Вдвойне обидно показывать неплохой футбол и не набирать очки, - цитирует игрока официальный сайт самарацев.
ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на два очка. «Крылья» замыкают таблицу, набрав только два очка в семи матчах.
24 сентября в 8-м туре ЦСКА на новой домашней арене сыграет с «Краснодаром», а «Крылья Советов» 26 сентября на выезде сразятся с пермским «Амкаром».
Матч
Крылья Советов - ЦСКА - 1:2 (1:1)
Голы
Головин 8 (0:1). Ятченко 44 (1:1). Игнашевич 77 (1:2).
Состав
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Бато, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 83), Молло, Чочиев (Ткачёв, 77), Башкиров, Паскуато (Маргасов, 79), Мбакогу
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Вернблум, Головин, Ерёменко (Березуцкий А., 90), Ионов (Миланов, 61), Дзагоев, Траоре (Страндберг, 60)
Предупреждения:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 сентября 17:15, Металлург, Текстовая трансляция