Евгений Башкиров: Обидно показывать неплохой футбол в матче с ЦСКА и не набрать очки

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров поделился впечатлениями от седьмого тура чемпионата России с ЦСКА (1:2).

- Это обидное поражение, потому что был период, когда мы даже доминировали на поле, по общему настроению игры. У нас были неплохие подходы к воротам соперника, казалось, что не хватает совсем немногого, и именно в этот момент мы пропустили. Оба пропущенных гола, кстати, получились довольно простыми.Никакой боязни соперника не было. Отмечу поддержку болельщиков, хочется их поблагодарить и извиниться за то, что не можем их порадовать победой уже который матч. Надеюсь, что нас прорвет в атаке и мы будем забивать, потому что не бывает побед без голов. Я считаю, что команда у нас сыгранная, нам не хватает реализации и веры в себя в атаке. Вдвойне обидно показывать неплохой футбол и не набирать очки, - цитирует игрока официальный сайт самарацев.

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на два очка. «Крылья» замыкают таблицу, набрав только два очка в семи матчах.

24 сентября в 8-м туре ЦСКА на новой домашней арене сыграет с «Краснодаром», а «Крылья Советов» 26 сентября на выезде сразятся с пермским «Амкаром».