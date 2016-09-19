Определились последние участники от Европы на Overwatch World Cup 2016

По итогам европейских квалификаций определились последние участники Overwatch World Cup 2016.



Сборные команды Германии, Швеции и Испания пробились на чемпионата мира по Overwatch. Немцы выиграли у команды Исландии, шведы у сборной Италии, а испанцы победили сборную стран СНГ и Прибалтики. Примечательно, что все матчи закончились со счетом 3:0.



Напомним, что ранее сборные Россия, Финляндия и Франции также отобрались на мировой чемпионат.



Финальная стадия турнира Overwatch World Cup 2016 пройдет с 4 по 5 ноября в рамках конференции BlizzCon в США.

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