Адвокат Шумахера: Михаэль не способен даже стоять без помощи врачей
Адвокат семикратного
чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера Феликс Дамм рассказал о состоянии легендарного
автогонщика, сообщает «Российская газета».
- Он не
может ходить. Михаэль не способен даже стоять без помощи врачей. Говорить о
положительных перспективах для гонщика рано, - сказал Дамм.
Напомним, в
декабре 2013 года во французском Мерибеле немец ударился головой о камень, упав,
катаясь на горных лыжах. Легенда «больших призов» был доставлен в местный
госпиталь, где в итоге провел полгода. Гонщик перенес две операции и был
погружен в медикаментозную кому. После того, как Шумахер пришел в себя, его
перевезли в дома на берегу Женевского озера, где он по сей день проходит реабилитацию.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически