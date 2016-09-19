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Адвокат Шумахера: Михаэль не способен даже стоять без помощи врачей

Александр Семкив
Источник:  «Российская газета»Комментарии

Адвокат семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера Феликс Дамм рассказал о состоянии легендарного автогонщика, сообщает «Российская газета».

- Он не может ходить. Михаэль не способен даже стоять без помощи врачей. Говорить о положительных перспективах для гонщика рано, - сказал Дамм.

Напомним, в декабре 2013 года во французском Мерибеле немец ударился головой о камень, упав, катаясь на горных лыжах. Легенда «больших призов» был доставлен в местный госпиталь, где в итоге провел полгода. Гонщик перенес две операции и был погружен в медикаментозную кому. После того, как Шумахер пришел в себя, его перевезли в дома на берегу Женевского озера, где он по сей день проходит реабилитацию.

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