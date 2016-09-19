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Постояльцы отеля в Торонто, где проживает сборная России, были эвакуированы

Ярослав Карамов
Источник:  ТАССКомментарии

Постояльцы отеля в Торонто, где проживает хоккейная сборная России во время Кубка мира, были эвакуированы сегодня утром после срабатывания противопожарной сирены, сообщил ТАСС сообщил сотрудник службы безопасности гостиницы.

«Противопожарная система сработала приблизительно в 07:30. Все постояльцы гостиницы, включая и членов команд, были эвакуированы. Среди них были и представители сборной России, которые могли переждать тревогу в автобусе, прежде чем вернуться. Пожарная тревога сработала, поскольку система могла среагировать на дым кого-то из тех, кто курил в этот момент», - сказал сотрудник.

В ночь на вторник по московскому времени команда Олега Знарка проведет свой второй матч на турнире, ее соперником станет сборная Северной Америки.

Накануне россияне уступили шведам - 1:2.

Матч

Северная Америка - Россия

Место и дата

20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


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