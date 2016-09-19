Мария Шарапова встретилась с Симоной Байлз

Российская теннисистка и четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике познакомились на Неделе моды в Нью-Йорке.

В рамках нью-йоркской Недели моды прошел показ новой коллекции Vera Wang, почетными гостями которого стали Шарапова и Байлз. Спортсменки сделали совместное фото, которое получилось весьма забавным, ведь рост американки – 145 см, а россиянки – 188 см.

Напомним, что Мария Шарапова отбывает двухгодичную дисквалификацию за употребление мельдония и уже полгода не выходила на корт в официальных турнирах. Есть надежда, что дисквалификацию могут сократить: в октябре в Спортивном арбитражном суде пройдет апелляции российской теннисистки на решение трибунала ITF.

Что касается Байлз, то ее имя в эти дни оказалось в центре скандала, связанного со взломом сайта ВАДА. В результате кибератаки стало известно, что гимнастка принимала препараты из списка запрещенных веществ, пользуясь терапевтическим разрешением на их применение.



